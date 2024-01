A parceria do ministério de Alckmin com Zeca Pagodinho

O Inmetro, autarquia subordinada a Geraldo Alckmin no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, firmou uma parceria com o Instituto Zeca Pagodinho, criado pelo ícone do samba em 1999 para oferecer capacitação artística e cultural gratuita a crianças e adolescentes de famílias de baixa renda.

O acordo de cooperação técnica, publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União, estipula o “desenvolvimento e implementação de projetos educacionais voltados para divulgação, disseminação e qualificação profissional no âmbito da Infraestrutura da Qualidade” para os alunos do instituto no distrito de Xerém, em Duque de Caxias (RJ).

Não haverá, a princípio, nenhuma transferência de recursos entre as partes.