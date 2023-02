A parada em Recife no tour de Márcio França pelo Nordeste e Norte

O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, cumpre nesta sexta agenda em Natal. Antes, ele esteve em Recife, onde jantou com o prefeito João Campos na quarta e se encontrou com a governadora Raquel Lyra na quinta.

França visitou o aeroporto e criticou a gestão da concessionária Aena Desarrollo Internacional. O ministro reclamou da lentidão em obra e chegou a ameaçar uma intervenção estatal.

“Aqui tem um aeroporto concessionado, uma das maiores concessionárias do mundo, mas que tem muita reclamação porque as obras deveriam estar muito mais adiantadas do que estão em relação a outros aeroportos”, disse a jornalistas no Palácio do Campo das Princesas. “Eles precisam se adequar porque, embora seja uma concessão, a gente tem a capacidade de interferir nessa concessão e fiscalizar porque é a nossa tarefa”, seguiu.

Sobre os portos, Márcio França comentou sobre a necessidade de melhorar o terminal de passageiros do Porto de Recife. O trânsito de cruzeiros é importante para chegada de turistas e deve movimentar o caixa de serviços da capital pernambucana.

“Se a gente correr um pouco, tem chance de parar cruzeiros maiores já no fim deste ano”, projetou o ministro.

A situação é mais complicada em relação ao Porto de Suape. Há uma disputa pela ferrovia transnordestina, que pode ter um ramal interligado ao porto pernambucano, mas outras áreas portuárias disputam a prioridade da obra, como o Porto de Pecém, no Ceará.

Segundo França, o Porto de Suape é “feito em uma boa posição” e estratégico para o país. A governadora Raquel Lyra pediu uma reunião em Brasília, junto a uma equipe técnica, para tratar com mais profundidade sobre o assunto.

O “tour” de Márcio França iniciou ainda no Sudeste, no Espírito Santo. O ministro segue o périplo pelas regiões Nordeste – está no Rio Grande do Norte e já passou por Bahia e Pernambuco – e Norte. O fim da viagem será na quarta-feira de cinzas, dia 23, em Roraima.

Por onde passou o ministro:

Segunda-feira (13) – Vitória

Terça-feira (14) – Salvador

Quarta-feira (15) – Recife

Quinta-feira (16) – Recife

Sexta-feira (17) – Natal

Sábado (18) – São Luiz

Domingo (18) – São Luiz

Segunda (19) – Belém

Terça-feira (20) – Manaus

Quarta-feira (21) – Manaus

Quinta-feira (22) – Boa Vista

