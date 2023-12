Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente do STF, o ministro Luís Roberto Barroso será um dos principais palestrantes do Brazil Economic Forum, promovido por VEJA e pelo Lide em Zurich, na Suíça, no dia 19 de janeiro.