A ostentação da grande comitiva de Lula no Rio

Foi luxuosa a passagem de Lula pelo Rio. Aliados do petista que estiveram nas agendas no estado ficaram impressionados com o tamanho do staff e a ostentação dos carrões do comboio do ex-presidente.

A grande comitiva e seus carros importados fizeram lembrar os ricos tempos de palestrante de empreiteiras.

Lula foi ao estado para uma série de conversas com lideranças de esquerda e artistas que apoiam sua candidatura. O petista queria garantir que seus aliados irão apoiar Marcelo Freixo na disputa ao governo fluminense.