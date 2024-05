A ofensiva do chefe da DPU para manter o veto ao PL das “saidinhas”

Alinhado com o Palácio do Planalto e com o ministro Ricardo Lewandowski, o chefe da Defensoria Pública da União, Leonardo Magalhães, está empenhado em alertar deputados federais e senadores que a eventual — e provável — derrubada do veto parcial de Lula ao PL das “saidinhas” deverá causar revolta e até rebeliões nos presídios, além de atrapalhar a ressocialização dos detentos.

Nas últimas semanas, o defensor público-geral federal se reuniu e conversou por telefone com deputados e senadores para ressaltar que menos de 5% dos beneficiados pelas saídas temporárias rescindem no crime ou fogem da cadeia nesses momentos.

A sessão conjunta do Congresso para analisar o veto deve acontecer no fim do mês. Até lá, o líder da DPU pretende reforçar sua ofensiva para tentar virar votos dos parlamentares.