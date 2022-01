A nova tentativa de PT e PSB resolverem a relação

O PT e o PSB anunciaram que vão se reunir na próxima quinta-feira para discutir a possibilidade da formação de uma federação entre os dois e outros partidos de esquerda, como PSOL e PCdoB.

No entanto, os mesmos impasses que existiam no final do ano passado e impediam a negociação de avançar permanecem, contou um cacique socialista ao Radar. As duas legendas querem lançar candidatos próprios ao governo do Estado de São Paulo e de Pernambuco e, por ora, não abrem mão disso.

O PT quer Fernando Haddad em São Paulo e Humberto Costa em Pernambuco. Já o PSB quer Márcio França em SP e um sucessor do atual governador Paulo Câmara em Pernambuco. O nome escolhido é o do deputado Danilo Cabral.

A negociação caminha para o seguinte cenário: o PSB cederia em São Paulo para ficar com Pernambuco. Neste escopo de acordos entraria ainda as candidaturas socialistas ao governo do Espírito Santo, com Renato Casagrande, e ao executivo do Rio Grande do Sul, com Beto Albuquerque.

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, já fez chegar ao ouvido dos petistas que aceita negociar, mas que seu partido não depende da federação para sobreviver, caso de legendas menores de esquerda. Por outro lado, dividir chapas vitoriosas com o PT seria importante para o PSB ganhar corpo nacionalmente. Siqueira neste momento só não quer que seu partido seja humilhado em praça pública pelo aliado mais poderoso.