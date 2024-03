A nova missão do chefe da PRF contra tentativa de aparelhamento

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Diretor geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Oliveira chegou ao cargo no ano passado com a missão de acabar com o aparelhamento bolsonarista na instituição.

Depois de avançar nessa frente, ele lida agora com outro problema: a tentativa de aparelhamento por partidos de esquerda.

A disputa por cargos na cúpula da PRF deu origem a uma guerra de dossiês nos bastidores da entidade, envolve lobby de políticos petistas e já chegou até ao Planalto.

Oliveira tenta descobrir os envolvidos nesse jogo sujo.