A nova missão de Gilberto Carvalho no PT

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Chefe de gabinete nos governos Lula e ministro de Dilma Rousseff, Gilberto Carvalho recebeu a missão de tirar do papel o plano da criação dos 5.000 Comitês Lula Presidente, para mobilizar a militância petista de olho nas eleições de outubro.

Gilbertinho, como é chamado por Lula, hoje é o diretor da Escola Nacional de Formação do PT. Ele, no entanto, não deve integrar a cúpula da campanha — que será comandada por Gleisi Hoffmann e deve ter Aloizio Mercadante como coordenador do plano de governo.