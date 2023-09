A nova frente de investigação do CNJ contra a Lava-Jato

No início do mês, o Radar revelou com exclusividade os achados da investigação do CNJ na Lava-Jato de Curitiba. O trabalho coordenado pelo ministro Luis Felipe Salomão avançou, virou uma força-tarefa em Brasília, e continua inventariando irregularidades no trabalho desempenhado pelo então juiz Sergio Moro.

Em uma nova frente de investigação, o CNJ apura agora o destino de várias obras de arte valiosas apreendidas pela Lava-Jato e extraviadas na gestão de Moro.

“Obras de arte foram espalhadas por aí, em exposições e museus, sem comunicar ninguém. Agora, estamos tentando identificar e reunir as informações, mas tudo está disperso e espalhado”, diz um investigador.

Em seis anos, Lava-Jato acumulou mais de 200 obras de arte apreendidas.

