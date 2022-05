A mensagem de Temer a empresários dos EUA sobre o risco de golpe no Brasil

Michel Temer, como mostrou o Radar recentemente, esteve nos Estados Unidos para palestrar a investidores internacionais sobre a conjuntura política do Brasil e as perspectivas de investimentos após as eleições de outubro.

Com Jair Bolsonaro propagandeando um possível golpe eleitoral, a imagem do país vem sofrendo arranhões no mercado internacional, tanto que as perguntas mais recorrentes dos estrangeiros a Temer foi mesmo sobre o risco de o Brasil deixar de ser uma democracia sob Bolsonaro. Sobre essa questão, Temer foi direto:

“O Brasil é maior do que qualquer crise. Tem instituições sólidas. Podem continuar investindo no país com tranquilidade”, disse Temer.