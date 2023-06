A medida antivazamento na reunião ministerial de Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os participantes da terceira reunião ministerial de Lula, nesta quinta, tiveram que deixar seus celulares guardados do lado de fora da Sala Suprema do Palácio do Planalto, para evitar vazamentos.

Assessores também não puderam entrar no local durante as mais de oito horas do encontro.

No meio da reunião, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, saiu correndo para usar o telefone de um auxiliar no 2º andar do palácio.