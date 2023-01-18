A lista de golpistas presos que tiveram processo analisado por Moraes
Dos 200 custodiados que passaram pelo crivo do ministro, 140 continuarão presos preventivamente e 60 foram liberados, com cumprimento de medidas cautelares
Como o Radar mostrou há pouco, o ministro Alexandre de Moraes analisou nesta terça-feira 200 das 1.459 atas de audiências de custódia dos presos pelos atos terroristas promovidos por bolsonaristas golpistas do dia 8 de janeiro, em Brasília. Dentre eles, 140 continuarão presos preventivamente e 60 foram libertados com a necessidade de cumprirem medidas cautelares.
O gabinete de Moraes no STF divulgou a lista dos 200 custodiados que tiveram os processos analisados, com os respectivos CPFs.
Veja abaixo os nomes dos que foram liberados:
ADEMAR DA SILVA PEREIRA 653.034.662-72
ADRIANA CASTRO PEREIRA 961.739.552-53
ADRIANO DOS SANTOS MENDONÇA 306.965.448-73
ADRIANO FERREIRA PONCIANO 715755022-91
ADRIANO MARANO RIBEIRO 984.316.176-91
ADRIANO RODRIGUES DE ANDRADE 913.028.979-34
AGUSTAVO GONTIJO FERREIRA 63490838653
AILTON FERREIRA DE MORAES 771297682-15
ALAN CESAR BEZERRA 269.570.108-05
ALAN DOS SANTOS CHAVES 714.713.561-08
ALCIDIA MAIRA DE JESUS SOUSA 698.568.426-20
ALTINO PEREIRA BISPO 347359173-49
ANA CAROLINE ELGERT 935.294.221-34
ANA LUCIA CRUZ CERQUEIRA 339.662.705-34
ANGELA MARIA CORREIRA NUNES 703.619.919-91
APARECIDA RODRIGUES DO NASCIMENTO 052.910.498-98
ARNALDO JOSÉ BACK 704722899-34
BEATRIZ DE FATIMA MOREIRA DE SA 573.732.306-44
BRAYAN LUCAS DE OLIVEIRA COSTA 474077968-40
BRUNO EDSON GABRIEM MONTEIRO MARINHO 113.303.067-08
CANDIDO JOSÉ GOBBI 349.807.922-00
CARINE EDI NICOLAU 004.642.820.80
CARLOS AIMORE PEREIRA FIRPO 446.098.250-15
CLAUDIO FERNANDO GONÇALVES 925.335.667-72
DAEGO DA COSTA SANTOS DE SOUZA 346.822.538-59
DALVINA SEVERINO DE QUEIROZ 317.824.771-87
DANYELE KRISTY SANTOS RIOS DA SILVA 011.066.332-29
ELY GRECO 484.053.536-15
FABRICIO KUWANO PALUDETO 213.973.608-79
FERNANDO MENDES TATTERO 370.136.758-22
JAIR ROBERTO CENEDESI 609.988.739-34
JAIRO ALOIZIO DE FRANÇA 428.174.711-72
JANE KEL PINHEIRO BORGES 530.317.091-87
JOÃO BATISTA DE CASTRO 115.322.111-04
JOÃO BATISTA GAMA 503.072.098-28
JOÃO RAIMUNDO SOBRINHO 208.453.169-15
JULIO CESAR DE OLIVEIRA CISCOUTO 098.528.326.20
KELIN ALVES DE LIMA 021.602.280-01
LESLIE SOBRADIEL GAUNA 729375809-04
LIVIA SOARES PEREIRA 052.552.076.75
LUCIANA RAIMUNDO 555.720.651-53
MARIA GLEIDE SILVA DO NASCIMENTO 489.132.354-04
NAILZE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA 127.008.818-18
RENATA MARIA DIAS PEREIRA 016.027.377-38
RASANEIDE RODRIGUES SOUZA 512.593.545-04
SALETE COSTA APARICIO 732.850.991-00
SAMARA AFONSO DOS SANTOS 206.256.272-02
SHAINE PALMA SILVA RIBEIRO 054.230.519-40
SHIRLEY HALL LINHARES VIEIRA 675.992.222-00
SILVANA MOURA LIRIO PRAUZE 191.981.498-14
SILVIA DE AMORIM JESUS 717.188.772-34
SONIA ANGELICA CAIXETA 992.641.106-15
STELA MARIA ATANAZIO 080.767.138.03
VALDIRENE ROQUE 611.515.052-34
VALQUIRIA MARIZA DIAS JAHNKE 715.997.460-34
VERA MARIA DE FATIMA CAETANO 462.567.411-53
VIVIANE DO PRADO 872.509.261-87
WAGNER DE OLIVEIRA 691.140.051-15
ZULENE SILVA DE CARVALHO 280.969.403-68
Veja a seguir os que tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva:
ABDIAS JOAQUIM DOS REIS 363.825.315-53
ABIGAIL NUNES DA COSTA 550.292.211-15
ADAILDO ALVES SANTANA 788.662.431-91
ADAIR BEGNINI 015.993.851-12
ADALTO DA SILVA ARAUJO 644895-07
ADELIR ZOZ 657939279-71
ADEMAR BENTO MARIANO 883.904.979-72
ADEMAR GUINZELLI 679.944.829-53
ADEMILSON DE SOUZA LOPES 108.827.958-99
ADEMIR ALMEIDA DA SILVA 020.426.824-97
ADEMIR DA SILVA 023.570.081-99
ADENILSON ANTONIO DA SILVA 089.231.718-32
ADILSON DAMAZIO DE OLIVEIRA 819.481.741-20
ADRIANA CAMARGO DA SILVA LEMES 813.100.992-00
AGENOR PISETTA 472049079-49
AILTON CARLOS DOS REIS 028430099-36
AIRTON DORLEI SCHERER 952.321.680-53
ALDIR ARRUDA LINS 375.995.341-72
ALEANDRO PENA 386.141.458-96
ALESSANDRA CRISTIANE DOS SANTOS NASCIMENTO 129.035.478-23
ALEX JUNIOR DE TRINDADE COSTA 010.373.432.55
ALEXANDER DIEGO KOHLER RIBEIRO 022.965.360-00
ALEXANDRE DA COSTA OLIVEIRA 027545556-41
ALEXANDRE DE SOUZA MOREIRA 558789700-15
ALEXANDRE FELIX DE LIMA 287720708-03
ALEXANDRE HENRIQUE KESSLER 582.352.211-87
ALEXANDRE LOPES RODRIGUES 001216711-86
ALEXANDRE MACHADO NUNES 134.068.528-07
ALFREDO ANTONIO DIETER 788.627.369-91
ALINE CABAL DIAS 371.789.148-07
AMAURI SILVA 924662066-68
AMAURI SOUZA FERRAZ 059063448-88
ANA DANTAS 123.049.638-62
ANA ELZA PEREIRA DA SILVA 224.561.201-91
ANA PAULA BERNARDES 131.517.786-23
ANA PAULA CONSTANTINO 092.298.674-47
ANA PAULA DE MEDEIROS VIEIRA TRONCO 045.972.646-39
ANDERSON MARQUES MENDES 070104591-42
ANDERSON ZAMBIASI 986029500-04
ANDINEIA MARTINS 114.360.057-60
ANDRE KELVIS PEREIRA DA CONCEICAO 042.225.951-95
ANDRÉ LUIZ VILELA 750.004.401-10
ANDREA ALVES BERNARDO RONCHI 658.374.879-72
ANDREA BAPTISTA 191.543.548-03
ANILTON DA SILVA SANTOS 021.747.172-20
ANTONIO CARDOSO PEREIRA JUNIOR 296.292.328-39
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 045.560.286-71
ANTONIO CARLOS DE SOUSA 002945876-59
ANTONIO FIDELIS DA SILVA FILHO 008313614-25
ANTONIO FRANCISCO MOREIRA 756.750.216-04
ANTÔNIO GEOVANE SOUSA DE SOUSA 044.763.762-23
ANTONIO LUCILANE DE LIMA 330.102.183-20
ANTONIO LUIS DA SILVA 645.029.885-53
ANTONIO MARCOS BARBOSA DA SILVA BRUNETTA 747.246.579-87
ANTONIO MARCOS FERREIRA COSTA 902.414.012-91
ANTÔNIO PLANTES DA SILVEIRA 033.634.899-19
ARMANDO GOMES DA SILVA 252.789.324-49
ARMANDO PRAUZE 493518180-04
ARMANDO VALENTIM SETTIN LOPES DE ANDRADE 798.138.281-53
DANIEL DE OLIVEIRA ARAUJO 016278312-40
DANIEL DOS SANTOS BISPO 031.296.351-30
DANIEL FERREIRA DA SILVA 52231226-82
DANIEL LUCIANO BRESSAN 867.869.542-00
DJALMA SALVINO DOS REIS 802.332.791-72
EDVAGNER BEGA 177.956.938-65
ERIC PRATES KOBAYASHI 452.525.136-00
EZEQUIEL DA SILVA LIMA DE ANDRADE 939.613.082-68
EZEQUIEL FERREIRA LUIS 928.446.261-49
EZEQUIEL NOGUEIRA GOMES 974.089-569-72
FLAVIO RICARDO BIANCHINI KANBACH 251.810.218-32
JADERSON SCHNEIDER 043841799-28
JAIRO DE OLIVEIRA COSTA 582.700.431-68
JAMES MIRANDA LEMOS 601.733.274-00
JAMIL VANDERLINO DE SIQUEIRA 886.131.431-72
JAMILDO BOMFIM DE JESUS 279.346.751-00
JANAILSON ALVES DA SILVA 027.576.552-05
JAQUELINE FREITAS GIMENEZ 059.257.597-70
JAQUELINE KONRAD 006.681.490-19
JASON PEREIRA SANTOS 216.487.468-45
JEAN CARLOS FELSKI CONTE 033.807.860-63
JEAN DE BRITO DA SILVA 061.895.591-74
JOANDER PAULO ALVES OLIVEIRA 084.214.566-44
JOÃO ANDRASKI 747.165.229-20
JOÃO ANTONIO PEREIRA 013.751.731-97
JOÃO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR 341.951.868-46
JOÃO BATISTA BENEVIDES DA ROCHA 256.527.291-04
JOÃO BATISTA BORGES CORREA 443.842.541-72
JOÃO BATISTA E SOUZA 486.776.121-49
JOÃO CARLOS DE BORBA 604.094.449-87
JOÃO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO 103.541.773-11
JOÃO EDUARDO ALVES NUNES 071.096.889-25
JOÃO JOSÉ CARDOSO 370.439.439-49
JOÃO PAULO DOS SANTOS 72180790163
JOÃO PEDRO DOS SANTOS 557.925.709-06
JOÃO SIRQUEIRA DE ARAUJO 585.875.861-49
JOCI CONEGONES PEREIRA 609.331.191-00
JOCIMAR DOS SANTOS 059.453.379-19
JOCYMORGAN MENDES BOA SORTE 832.500.261-15
JOEL BORGES CORREA 018680409-17
JOEL JEHN DA CUNHA 924329800-34
JOHN ATILA DA SILVA ASSUNÇÃO 973.739.402-00
JONAS HENRIQUE DE OLIVEIRA 106.832.496-14
JONATAS HENRIQUE PIMENTA 416.451.228-83
JORGE FERREIRA 073.842.448-03
JORGE LUIZ DOS SANTOS 028.321.346-96
JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO 616286549-53
JOSÉ AILTON SERAFIM 667.567.401-30
JOSÉ ALVES COSTA 336.665.713-87
JOSÉ ANGELO GONTIJO 886.800.456-91
JOSÉ APARECIDO LOPES DOS SANTOS 264.939.898-17
PAULO EDUARDO VIEIRA MARTINS 059.648.126-86
PAULO HENRIQUE GOMES GONTIJO 671.058.076-87
RODRIGO DE FREITAS MORO RAMALHO 393.125.738-02
RODRIGO DE OLIVEIRA BARBOSA 725.138.536-87
VILMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 487.772.771-04
VILSON HOBOLD 570655609-10
VINICIUS ALVES CANDEIA 029.182.783-78
VINICIUS CASSIANO RODRIGUES 723.884.473-72
VITORIA JOFRE RODRIGUES 204.253.682-20
VIVIANE DOS SANTOS 360.976.628-07
WAGNER SILVESTRE DA SILVA 363.009.098-24
WALACE BARBOSA DA SILVA 057.707.687-62
WALMIR BLASIUS 395.312.601-68
WALTER JEFFERSON DA SILVA 352.238-108-48
WANDERLEY GARLAK 601.055.189-72
WARLEY MAGALHÃES 060.418.136-13
WATLILA SOCRATES SOARES DO NASCIMENTO 080.106.956-45
WELIGTON BRAGA DE SOUSA 053173926-08
WELLINGTON DA SILVA NUNES 109347784-93
WELLINGTON LUIZ FIRMINO 377.044.998-31
WELYSON DEYLER AMARAL DOS SANTOS 027.845.961-76
WENDERSON LUIZ BRANDÃO BARROS 621.049.373-45
WESDRA SANTAREM MAZZEGA 078.609.797-30
WHEROILTON PEREIRA DE CASTRO 063.013.184-80
WILLIAM PEDROSA SANTANA 030441542-19
WILLIAM PIRES OLIVEIRA 046.663.395-58
WILSON NUNES DE AGUIAR 020.107.457-52
YAN SOUZA SOBRINHO 009556091-27
YGOR SOARES DA ROCHA 608.913.043-55
YURI LUAN DOS REIS 017.274.812-75
ZILDA ANTONIO DE JESUS 016.660.341-42