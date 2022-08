A lentidão de Bolsonaro para definir indicados a dois TRFs

Jair Bolsonaro, como o Radar mostrou, cumpriu a promessa feita a Humberto Martins de encaminhar logo a criação do novo TRF-6, com a confirmação dos nomes dos magistrados do novo tribunal.

A ação rápida do presidente nesse caso acabou desagradando setores do Judiciário, que cobram a falta de interesse do presidente em lidar com as listas dos Tribunais Regionais Federais das 4ª e 5ª regiões.

Os nomes estão na mesa de Bolsonaro há cerca de um mês, já indicados por ambos os tribunais, mas o presidente não faz a escolha.

Para o TRF-4, por exemplo, são 12 novos desembargadores e para o TRF-5 são mais oito nomes para ocuparem as vagas nos tribunais.