A imprensa e o subsolo do Palácio do Planalto

A Secom do novo governo Lula vai tirar jornalistas do subsolo do Palácio do Planalto. Literalmente.

Durante a gestão de Jair Bolsonaro, a Secretaria de Imprensa foi desalojada do 2º andar da sede do governo e foi parar em uma salinha apertada e sem janelas na garagem.

Agora, sob o comando do petista Paulo Pimenta, deve voltar a ficar a um lance de escada do gabinete presidencial.