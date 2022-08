A hora da verdade de Lula com empresários da Fiesp

Lula estará na manhã desta terça-feira reunido com empresários na Fiesp. Será o segundo encontro do petista na federação das indústrias de São Paulo neste ano. No início de julho, ele esteve na entidade acompanhado de Geraldo Alckmin (PSB) e de Fernando Haddad (PT) para uma reunião com industriais e banqueiros.

O encontro desta terça está marcado para as 9h30 e será o primeiro desde que o nome de Lula foi oficializado na convenção nacional do PT como candidato à Presidência neste ano.

O petista visitará a federação que já deu início a uma rodada de sabatinas com presidenciáveis e também encabeçou o movimento de assinaturas de um manifesto em defesa da democracia e de eleições livres neste ano.

Jair Bolsonaro, que tem dito que a carta da sociedade civil em defesa do processo eleitoral seria na verdade um apoio velado a Lula, está previsto para ser sabatinado pelos membros da federação na quinta-feira.

Já Lula, que no início da pré-campanha criticou o empresariado e chegou a chamar banqueiros de “imbecis”, terá a sua prova de fogo junto ao estrato da sociedade que tem dado apoio às ações de Jair Bolsonaro na Presidência.