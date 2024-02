A guerra fria entre o Planalto e Arthur Lira

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Enquanto Lula ensaia uma aproximação com Arthur Lira, um importante ministro dá a real sobre o humor no Planalto com o presidente da Câmara:

“A gente cansou do Lira. Vamos lidar com ele a partir do Supremo”.

Aliados de Lira dizem que ele está ciente da suposta “parceria” do Planalto com o STF para barrar ações do chefe da Câmara.

“Por isso a falta de pressa em arquivar o impeachment de Lula”, diz um aliado.

O chefe da Câmara, segundo um ministro de Lula, telefona sempre gritando e reclamando de atraso na liberação de verbas.

“Vive colocando a faca no pescoço. Ninguém aguenta uma relação assim”, diz esse auxiliar do presidente.