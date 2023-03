A grande missão de Bolsonaro na volta ao Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Aguardado para o fim do mês, o retorno de Jair Bolsonaro ao Brasil tem feito Valdemar Costa Neto sonhar com o retorno das agendas barulhentas que colocaram o PL em evidência no ano passado, quando o capitão ainda mandava e desmandava na República.

Além de receber Bolsonaro num evento com milhares de apoiadores, o cacique do PL espera que o ex-presidente passe a viajar o Brasil para voltar a organizar os núcleos bolsonaristas, hoje desmobilizados e sem voz de comando.

O ex-presidente será uma espécie de piloto da política do PL para cooptar prefeitos de outros partidos e, com isso, ajudar a oposição a fortalecer sua base nas próximas eleições municipais.

O partido de Valdemar tem especial interesse na base de prefeitos do PSDB em São Paulo, hoje um partido sem protagonismo e recursos para manter influência no interior do estado.

Se der certo, o plano bolsonarista é assombrar a segunda parte do governo Lula com uma ampla frente de administrações municipais que ajudariam a puxar votos no interior contra o petismo nas próximas eleições presidenciais.