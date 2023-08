A garantia do Planalto a Alckmin diante da gula do centrão

Na mira do centrão, o vice-presidente Geraldo Alckmin recebeu garantias do Planalto de que fica no comando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, “pelo menos”, até o fim do ano.

O trabalho de Alckmin na pasta é bem avaliado pelo empresariado e tem motivado o vice a liderar diferentes iniciativas no governo.

Num cenário em que sobram aliados e faltam ministérios, o vice ficou numa posição complicada, já que até aliados começaram a ponderar que ele poderia abrir espaço na pasta para fortalecer a base, ficando somente com a posição de vice — que não é pouca coisa, já que Lula tem partilhado a gestão com Alckmin.

A relação do presidente com o vice é tão boa, que Lula só mexerá nas atribuições de Alckmin se não tiver outra saída.