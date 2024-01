A força-tarefa do governo Lula para auxiliar atingidos por seca em MG

O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar vai comandar uma reunião na tarde desta terça para discutir demandas da população atingida por uma forte seca em mais de 100 municípios no norte de Minas Gerais, que já declararam situação de emergência por conta do evento climático.

Participarão do encontro, marcado para as 15h, representantes dos ministérios da Integração e do Desenvolvimento Regional, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência. O presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, também estará na reunião.

A força-tarefa do governo federal vai analisar, entre outras demandas, pedidos de agricultores familiares por recursos para alimentar animais, já que mesmo os preços subsidiados dos alimentos oferecidos pelo programa “Venda em Balcão” estão inviáveis para eles por conta dos efeitos estiagem.