A festa no comitê de Bolsonaro diz tudo sobre Lula no debate

A festa em curso, nesta manhã de sexta, no comitê de campanha de Jair Bolsonaro é um bom retrato do desempenho de Lula no debate da Globo nesta quinta.

O monitoramento da campanha do presidente mostra que o petista perdeu terreno na disputa ao Planalto por não saber rebater as acusações de corrupção no passado dos governos petistas. O desgaste do petista, aposta a campanha, será refletido nas pesquisas que virão até domingo.

A ordem no comitê bolsonarista agora é replicar nas redes, como se não houvesse amanhã, todos os tropeços e momentos negativos de Lula no debate. A campanha de Bolsonaro quer chegar aos eleitores que foram dormir e não ficaram para ver embates como o de Lula com Padre Kelmon, por exemplo.

“O debate terminou tarde. Muita gente não viu. Mas agora começa o período crítico, quando a gente consolida o que aconteceu replicando nas redes os trechos. Vai ser tiroteio até domingo”, diz um bolsonarista.