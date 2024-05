A fake news que tirou o comandante do Exército do sério

Comandante do Exército, Tomás Paiva tem se dedicado a organizar a operação da força na guerra que virou o resgate de vítimas da catástrofe climática no Rio Grande do Sul.

Desde o início da operação, já esteve no estado duas vezes e vem dividindo o tempo com outras missões do Exército no país, como a operação de combate ao crime organizado na fronteira com o Paraguai, no Mato Grosso do Sul, e com a Bolívia, no Mato Grosso, e as ações na Amazônia, com destaque para a terra indígena Yanomami.

Apesar de todo o trabalho, o comandante saiu do sério quando foi informado de que seu nome estava rolando nas redes bolsonaristas atrelado a uma fake news: em vez de estar trabalhando, ele teria viajado para a China confraternizar com… comunistas. Paiva ficou indignado. Ele, claro, não está na China.