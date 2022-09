A explosão no número de eleitores que pediram para votar ‘fora de casa’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O TSE anunciou nesta sexta-feira que recebeu 332.548 pedidos de eleitores para votar “em trânsito” (fora do respectivo domicílio eleitoral) no primeiro turno e outros 314.804 requerimentos no eventual segundo turno.

Os números representam um salto de 2018, os números representam quase 280% na comparação com as eleições de 2018 — quando foram registradas 87.979 solicitações para o primeiro turno e 83.494 para o segundo.

Quem estiver fora da cidade, mas dentro do próprio estado, poderá votar para todos os cargos. Já os eleitores que pediram para votar em outra unidade da Federação, só poderão votar para presidente.