A expectativa dos aliados de Bolsonaro para o ato de domingo em SP

Integrantes do núcleo mais próximo de Jair Bolsonaro no PL dizem que o ato do ex-presidente em São Paulo, no próximo domingo, levará muita gente para a Avenida Paulista.

O monitoramento dos aliados mostra que muitos apoiadores do ex-presidente, incluindo figuras de outros estados que atuam no agronegócio, estão se organizando em caravanas para viajar até a capital paulista.

Mais do que a defesa de Bolsonaro, enrolado em diferentes investigações no STF, é a impopularidade da Corte, na avaliação dos bolsonaristas, que impulsionará o ato no fim de semana. “O povo vai para apoiar o presidente, mas também para mostrar que não concorda com o que está acontecendo no país (leia-se no STF)”, diz um aliado de Bolsonaro.