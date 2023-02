A estreia do governo Lula no Conselho de Direitos Humanos da ONU

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, está em Genebra, na Suíça, para participar da 52ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que começa nesta segunda-feira e marcará a estreia do novo governo Lula no órgão.

O discurso do ministro no chamado Segmento de Alto Nível está marcado para as 11h desta segunda (no horário de Brasília). A reunião ocorre até a próxima sexta e terá participação de chefes de Estado e de governo e de ministros de pastas afetas à temática dos direitos humanos.

Durante a semana, Almeida também deve se encontrar com chefes de delegação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, com a chanceler do Chile, Antonia Urrejola Noguera e com representantes de ONGs. Ele também deve participar de um evento sobre as perspectivas brasileiras sobre os desafios dos direitos humanos, o multilateralismo sustentável e a cooperação internacional.