A estratégia arriscada de Lula na semana final da eleição

O ex-presidente Lula faltou ao debate promovido no fim de semana por VEJA e por alguns dos maiores veículos de comunicação do país: SBT, CNN Brasil, Terra, NovaBrasil FM, Estadão/Eldorado. Líder nas pesquisas, achou que não precisava se dar ao trabalho de discutir propostas e projetos de sua campanha com os demais candidatos ao Planalto. Um desrespeito ao eleitor.

Lula não foi ao debate discutir propostas porque, na verdade, nem plano de governo se dignou a apresentar aos brasileiros. No fim de semana em que fugiu do debate, ele também lançou uma desculpa na praça para não apresentar seu plano: a campanha petista ainda estaria coletando sugestões dos apoiadores.

Não é de hoje que Lula mente e debocha da inteligência dos brasileiros. Para justificar sua fuga do debate no fim de semana, mentiu dizendo que a organização do encontro atrasou sua definição de agenda. A campanha de Lula esteve em todos os encontros prévios e sabia desde março das regras do jogo. O tal conflito de agendas alegado por Lula, no caso, é uma ficção. Está na mesma prateleira de sua inocência nos processos da Lava-Jato e da sua suposta vitória no primeiro turno.

No caso do plano de governo, Lula sabe o risco que corre. Vai sofrer críticas por não apresentar propostas? Vai. Mas não vai passar pelo que passou Marina Silva, em 2014, quando apresentou propostas e foi destroçada por mentiras do PT sobre seu plano. Lula não quer dizer o que fará porque sabe que seus adversários vão explorar suas ideias.

Na campanha, Lula já sofreu desgaste quando falou de suas ideias sobre aborto, sobre controle da mídia, sobre regras trabalhistas, sobre o agronegócio, sobre o teto de gastos, sobre o padrão de vida “acima do necessário” da classe média… Colocar tudo isso num plano de governo seria mesmo arriscado.