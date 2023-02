A dificuldade do governo Lula para ampliar o Minha Casa, Minha Vida

A falta de terrenos disponíveis é o principal entrave que o governo Lula tem encontrado para ampliar o Minha Casa, Minha Vida.

No momento, o foco do programa é concluir obras inacabadas, mas a promessa é contratar 2 milhões de casas até o fim do governo, em 2026.

Nas reuniões que as equipes da Casa Civil e do Ministério das Relações Institucionais estão tendo com representantes dos Estados e municípios em busca por projetos aptos a receberem recursos federais, muitos têm sido os pedidos para obras do Minha Casa, Minha Vida.

Foram poucos entes federativos, contudo, que apresentaram pedidos já com indicações de terrenos aptos a receberem investimentos do programa.