A dificuldade de Lula transferir popularidade a candidatos nos estados

Desde o começo da campanha eleitoral, Lula tem somado mais citações positivas do que negativas no Twitter enquanto busca o seu terceiro mandato de presidente. Os candidatos aos governos apoiados por ele em estados chave, porém, não têm atingido o mesmo sucesso.

Durante o mês de setembro, Lula teve — até a tarde da terça — 52% de citações positivas em cerca de 2,8 milhões de postagens. Nesse mesmo período, Alexandre Kalil, seu candidato em Minas Gerais, contou com 22% de postagens com menções positivas, mesmo percentual de Marcelo Freixo, que disputa o Governo do Rio de Janeiro com apoio de Lula.

Com sucesso em pesquisas eleitorais ao Governo de São Paulo até o momento, Fernando Haddad também enfrenta resistência nas redes, registrando 21% de citações positivas ao longo de setembro. Até mesmo no Nordeste, região que apresenta predileção histórica por Lula, há dificuldade de aliados na rede.

Danilo Cabral, que disputa o Governo de Pernambuco, conta com apenas 12% de citações positivas no Twitter ao longo de setembro. Os dados são do software Vox Radar, especializado na análise de dados provenientes das redes sociais, encomendados pela startup O Pauteiro.

Dentre todos os citados, o que conta com cenário menos negativo é Kalil. O candidato do PSD tem 32% de menções negativas e 46% neutras. Já Freixo, tem 50% do total de citações ao seu nome em postagens negativas e 28% neutras. O caso de Danilo Cabral é emblemático por ele ter mais que o triplo de mais menções negativas (43%) do que positivas, além de 45% de citações neutras. Já Haddad tem quase o dobro de negativas (35%) e 44% neutras.