A diferença entre Lula e FHC, segundo Arthur Virgílio

Um dos fundadores do PSDB, Arthur Virgílio, afirmou nesta quarta que Lula deveria deixar de lado as rusgas com o governo de Jair Bolsonaro e mirar o futuro. Ele disse ainda que Fernando Henrique Cardoso não perdeu tempo com o sucessor.

“Lula deve olhar também para frente e não sempre pelo retrovisor. Sabem quanto tempo FHC perdeu com Lula após lhe passar a faixa? Deu bela entrevista à competente Sonia Bridi, viajou e começou a dar palestras porque tem conteúdo privilegiado para isso. A Lula mesmo, deve ter dado menos de 20 minutos”, disse o ex-ministro em interação a uma publicação de nota do Radar, nas redes sociais de VEJA.

Virgílio foi ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo FHC. Em seguida, foi senador até 2011. O último cargo público do amazonense foi como prefeito de Manaus, por dois mandatos. Em 89, ele já havia chefiado o Executivo da capital do Amazonas.

Quadro histórico tucano, Arthur Virgílio se desfiliou do partido em 2022 após o então presidente do PSDB, Bruno Araújo, indicar Plínio Valério para presidir a sigla no Amazonas.

Lula deve olhar tb pra frente e ñ sempre pelo retrovisor. Sabem qto tempo @FHC perdeu c Lula, após lhe passar a faixa? Deu bela entrevista à competente @SoniaBridi, viajou e começou a dar palestras, pq tem conteúdo privilegiado pra isso. A Lula mesmo, deve ter dado menos de 20’ — Arthur Virgílio (@Arthurvneto) February 15, 2023

Continua após a publicidade