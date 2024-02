A despedida de Flávio Dino do PSB antes de tomar posse no STF

Prestes a renunciar ao mandato de senador e oficializar sua desfiliação do PSB, nesta quarta-feira, para poder tomar posse como novo ministro do STF no dia seguinte, Flávio Dino enviou uma mensagem de despedida e agradecimento aos colegas de partido — ao qual se filiou em junho de 2021, após 15 anos no PCdoB.

“Agradeço a todos e todas do grupo pela convivência fraterna, solidariedade e aprendizado que me propiciaram. Em cumprimento à Constituição Federal, nos próximos dias procederei à desfiliação partidária e à renúncia ao mandato de Senador que atualmente exerço”, escreveu Dino em uma mensagem enviada neste domingo em grupos de WhatsApp do PSB.

“A partir do dia 22, minha atuação pública ocorrerá exclusivamente no STF. Abraços, que Deus proteja a todos nós”, concluiu o ainda senador, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, ex-governador do Maranhão, ex-presidente da Embratur, ex-deputado federal e ex-juiz federal.