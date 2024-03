A defesa de Alexandre Silveira à regulação do mercado de carbono

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Aprovado em dezembro na Câmara dos Deputados, o projeto de lei que cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, que regulamenta o mercado de carbono, retornou ao Senado e pode ser votado neste ano.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, acredita que a regulação do mercado de carbono é uma oportunidade para o Brasil, pois representa uma mudança dos negócios para a economia verde, que pode impulsionar o desenvolvimento do país com equidade social e conservação ambiental.

“Em outras palavras, contribuirá para viabilizar investimentos em novas tecnologias de energia limpa. Com uma boa regulação, esse mercado pode trazer mais desenvolvimento e empregos de qualidade para o país, além, é claro, de segurança e eficiência energética”, afirmou Silveira.

“Nosso objetivo é garantir uma transição energética justa, inclusiva e equilibrada”, seguiu o ministro.