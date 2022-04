A curiosa mostra de joias japonesas em SP comandada por uma brasileira

Comandando a exposição inédita [ím]pares na Japan House, em São Paulo, a curadora brasileira Natasha Barzaghi Geenen teve papel fundamental no desenvolvimento final das joias para a mostra, que reúne peças feitas com materiais que vão desde casca de ovo até papel, madeira e prata.

Desafiadas por Natasha, que é Diretora Cultural da instituição, as artistas Emiko Suo e Miki Asai criaram peças exclusivas após constantes trocas com a curadoria.

Em uma primeira proposta, Emiko apresentou uma grande produção de broches, que foi revista após um pedido de maior diversidade de itens. A partir de então, a artista idealizou duas peças: um bracelete e um colar, que entraram para o seu catálogo de vendas.

Também dentro desta lógica do desafio e de uma observação distinta de sua produção, Miki Asai propôs novos usos para algumas das peças, desenvolvendo pendentes a partir das conversas.

“O diálogo com todas as artistas foi muito valioso, pois permitiu um intercâmbio de percepções e prismas interessantes. Inclusive, Emiko Suo agradeceu a provocação que a levou a olhar para sua coleção sob outra perspectiva, a instigando a criar novos itens. Uma outra artista, Mariko Kusumoto, também criou peça com cores específicas com base nessas trocas”, diz a curadora.

Composta inteiramente por mulheres — cinco, no total –, a mostra reuniu quinze obras de cada artista, com foco na exuberância das formas, escalaa, texturas, cores e na estética lúdica. A exposição [ím]pares fica em cartaz na Japan House, na avenida Paulista, até 12 de junho. A entrada é gratuita.