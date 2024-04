A conversa do comandante do Exército com Moraes

Comandante do Exército, o general Tomás Paiva teve uma conversa recente com o ministro Alexandre de Moraes, do STF, em que tratou da libertação dos bolsonaristas presos no Quartel-General, em Brasília.

Apesar de Paiva defender a soltura de alguns militares, ninguém no comando ficaria triste com a prisão dos generais metidos com o golpismo. Leia-se: Braga Netto e outros dos seus chegados.