A conversa de um ex-ministro de Bolsonaro com o novo ministro de Lula

Dias antes de tomar posse como novo ministro do Turismo de Lula, na quinta passada, Celso Sabino conversou por telefone sobre os desafios do ministério com um ex-chefe da pasta no governo Bolsonaro, o empresário e sanfoneiro Gilson Machado.

Questionado pelo Radar sobre a posse de Sabino, o bolsonarista disse torcer por uma boa gestão e que precisa “que o turismo no Brasil dê certo”. E elogiou o deputado federal licenciado do União Brasil.

“Eu acho que é um deputado qualificado. No discurso dele, inclusive, ele falou da importância do turismo. Inclusive citou o trabalho que a gente fez no pós-pandemia, tudo”, comentou.

Na sequência, Machado revelou que, inclusive, conversou com o novo ministro por telefone na semana anterior à posse.

“Eu conversei com ele e disse que o Ministério do Turismo é um ministério muito transversal, que tem condições de ajudar o Brasil muito no tocante à geração de emprego e desenvolvimento, que é uma ‘indústria sem chaminés’, como ele falou, e que pode ser tão importante quanto o agronegócio”, relatou.

“Eu torço para que ele acerte e continue o nosso trabalho, porque a gente conseguiu várias vitórias”, acrescentou Machado, listando feitos do governo Bolsonaro.

O ex-ministro não foi ao Planalto para prestigiar Sabino, mas seu irmão estava lá. Secretário de Articulação Política de Ipojuca, cidade turística de Pernambuco, Eduardo Machado foi a Brasília acompanhar a prefeita na posse do novo ministro.

Conhecido como “o sanfoneiro de Bolsonaro”, Gilson Machado é filiado ao PL e concorreu ao Senado por Pernambuco no ano passado, mas ficou em segundo lugar. Ele deve ser o candidato do partido à Prefeitura do Recife no ano que vem.

