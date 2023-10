A conversa de Mauro Vieira com a presidente da Cruz Vermelha sobre Gaza

Atualizado em 25 out 2023, 20h48 - Publicado em 25 out 2023, 20h39

Em Nova York para discutir a guerra no Oriente Médio no Conselho de Segurança da ONU, o chanceler Mauro Vieira se reuniu há pouco com a presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Mirjana Spoljaric.

Os dois trataram das crises humanitária e dos reféns na Faixa de Gaza em meio a guerra entre Israel e o Hamas e dos esforços da presidência brasileira do Conselho de Segurança para tentar viabilizar uma operação de ajuda humanitária na região.

Diante do “assustador” quadro humanitário na região, que necessita de medidas urgentes por parte da comunidade internacional, a presidente da Cruz Vermelha pediu ao Brasil que não desistir de tentar aprovar uma resolução no órgão das Nações Unidas.

O chanceler também falou com Vieira e Mirjana Spoljaric sobre a situação dos brasileiros retidos em Gaza. Ambos concordaram que é preciso manter negociações no Conselho de Segurança.