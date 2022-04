A conversa de Eduardo Paes e Kassab sobre candidatura presidencial do PSD

Gilberto Kassab esteve no Rio nesta terça para consultar Eduardo Paes sobre o projeto presidencial do PSD.

Um dos nomes importantes do partido que abraçaram a já falecida candidatura de Rodrigo Pacheco ao Planalto, Paes disse a Kassab que vê com bons olhos o lançamento de outro nome pela sigla.

Caso o PSD não encontre um candidato competitivo para lançar, no entanto, Paes considera melhor que a sigla vá para as eleições sem coligar com os nomes já postos na disputa: Lula, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes ou algum dos postulantes do centro.

Se depender do prefeito do Rio, o PSD seguirá no primeiro turno das eleições presidenciais distante de compromissos — e liberado para montar palanques estaduais.