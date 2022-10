A contagem regressiva para a abertura dos sigilos impostos por Bolsonaro

Atualizado em 31 out 2022, 11h17 - Publicado em 31 out 2022, 11h30

Faltam 62 dias para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Com a eleição deste domingo, começou a também contagem regressiva para a abertura dos sigilos de 100 anos impostos pelo presidente Jair Bolsonaro, prometida pelo petista durante a campanha.

No debate da TV Globo no primeiro turno, por exemplo, Lula prometeu fazer um “decreto” para expor o que o adversário queria esconder, como por exemplo a relações de entradas e saídas do Palácio do Planalto, dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, suspeitos de cobrar propina para interceder pela liberação de recursos no Ministério da Educação.

Lula citou ainda o cartão de vacinas de Bolsonaro, também protegido por sigilo de 100 anos.