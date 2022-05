A cinco meses da eleição, polarização política segue firme e forte

A exatos cinco meses das eleições de 2 de outubro, o eleitorado segue dividido entre o ex-presidente Lula (PT) e o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) — ao menos, é o que aponta o comportamento dos brasileiros na internet.

Segundo o Google Trends, ambos foram os pré-candidatos que lideraram as buscas na plataforma na última semana — mesma tendência também dos últimos meses. Já candidatos da terceira via, como Ciro Gomes (PDT) e Sergio Moro (União Brasil) reproduzem posição já vista nas pesquisas, figurando muito atrás do topo do ranking.

Embalado pelo desfile da escola de samba Rosas de Ouro, que trouxe na apresentação um presidente “virando jacaré”, a busca pelo nome Bolsonaro teve vários picos de popularidade no Google. Já o crescimento — embora menor — de Lula nas pesquisas do buscador se devem à decisão da ONU contra Sergio Moro e ao encontro do petista com a influencer Deolane Bezerra.

Na lanterna, Ciro foi alavancado pelo episódio de agressão e troca de xingamentos na Agrishow e, Moro, ainda mais atrás, aparece no rescaldo do assunto da ONU.