A bronca de Lula na militância em defesa de governadora tucana

Lula assinou há pouco a medida provisória para o novo programa de aquisição de alimentos em frente a uma plateia grande e fervorosa em um ginásio no Recife. Em seu discurso, o presidente demonstrou irritação após vaias da militância de esquerda em direção à governadora do Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB).

“Seria importante que as mesmas pessoas que tem liberdade de vaiar a governadora em um palco nosso, convidada por nós poderiam ter vaiado o Bolsonaro, durante os quatro anos que ele teve na Presidência da República, seria tão mais fácil, seria tão mais bonito porque nós precisamos aprender a compreender e a conviver até com adversários, o que a gente não pode é aprender a conviver com inimigo”, disse Lula, que disse respeitar Raquel como governadora do Estado.

“Hoje possivelmente tenha sido o dia mais importante para o conjunto da classe trabalhadora que trabalha no campo nesse país. Eu acho que poucas vezes na vida tantos ministros vieram aqui fazer anúncio de coisas importantes para o nosso amanhã. Entretanto, tudo que era anunciado era pequeno diante da necessidade de vaiar a governadora. Que pena, que pena, que pena, e não pode ser assim. Quando a gente convidar alguém para vir na casa da gente, e esse dono da casa sou eu, pode me vaiar à vontade, mas por favor respeitem meus convidados que vieram aqui”, seguiu o presidente.

Mais cedo, Lula e Raquel Lyra participaram juntos de cerimônia no Palácio do Campo das Princesas para homologar a gestão compartilhada de Fernando de Noronha. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, também participou do ato que encerrou uma ação movida, no ano passado, pela AGU pela federalização do arquipélago.

