A bola fora de Lula com deputados da base aliada

Na quarta-feira passada, Lula deixou um grupo de deputados esperando de pé, por ele, no Planalto durante uma hora.

Os congressistas foram convidados para uma cerimônia com o petista no palácio. Ao chegarem, perceberam que o cerimonial não havia planejado o número de cadeiras necessárias para que todos se acomodassem. Lula deveria ter iniciado a cerimônia 15h, mas só deu as caras pouco depois das 16h.

Sem lugar para sentar e escanteados no meio da multidão, seis deputados indignaram-se e foram embora sem falar com o petista. Para quem precisa de votos no Parlamento, não é uma boa prática.