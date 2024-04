A articulação de Campos Neto no Senado pela autonomia financeira do BC

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto reforçou a articulação no Senado para tentar aprovar a autonomia financeira da instituição antes de deixar o cargo. O mandato do chefe do BC acaba no fim deste ano.

O relator da PEC, de autoria do senador Vanderlan Cardoso, é o senador Plínio Valério. Ele pretende antecipar seu relatório para o final de maio e votar a proposta em junho, antes do recesso.

Valério está contornando resistências da equipe econômica e dos funcionários do BC com modificações que pretende fazer.