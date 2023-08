A ajuda milionária do governo à Orquestra Sinfônica de SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governo autorizou recentemente a Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo a captar 5,9 milhões de reais para realizar a 53ª edição do Festival de Inverno de Campos do Jordão, “com foco em oportunidades de aprendizado e intercâmbio de experiências entre alunos de música, artistas convidados e professores”.

A programação, segundo a Fundação Osesp, contemplará atividades de formação musical, performances, a formação da Orquestra Acadêmica do Festival com alunos bolsistas, bem como diversas atividades, incluindo transmissões dos concertos pela internet para “promover a democratização do acesso à música clássica, a formação de novos públicos e sua ampliação”.

