Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites.

O Banco do Brasil tem dificultado o acesso a crédito de empresas do setor de Defesa, responsável por milhares de empregos no país. Lula já recebeu reclamações e prometeu ajudar.