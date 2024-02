A agenda da visita do primeiro-ministro do Japão ao Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, deve vir ao Brasil nos próximos meses tratar de parcerias na área empresarial.

A possível visita do japonês foi revelada recentemente pelo chefe da ApexBrasil, Jorge Viana, que esteve no Japão para encaminhar a realização de uma feira empresarial, a Expo 2025, em parceria com o governo japonês.

“Nós temos a Expo ano que vem, mas tem muito trabalho para ser feito já neste ano. Nós estamos fazendo um convênio de cooperação com a JETRO (agência de negócios japonesa), que deverá ser assinado na ida do primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, ao Brasil”, diz Viana.

O presidente da Apex também falou que está prevista a realização de um fórum empresarial no Brasil e outro no Japão, favorecendo a atração de investimentos para ambos os países: “Nós temos uma relação cultural, histórica e econômica com o Japão. E agora estamos intensificando esse trabalho”.