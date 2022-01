3 em cada 4 crianças vacinadas no Brasil estão em São Paulo

O estado de São Paulo já vacinou 76,7% — mais de 3 em cada 4 — das crianças imunizadas no Brasil contra a Covid-19 até a última segunda-feira, mostram dados do consórcio de veículos de imprensa.

Vale lembrar que o estado concentra apenas um quinto — 20,7% — da população brasileira nessa faixa etária.

Ao todo, já foram vacinados 440 900 pequenos de 5 a 11 anos em São Paulo, de um total de 574 500 em todo o país.

São Paulo foi o primeiro estado a iniciar a vacinação infantil contra o coronavírus, há cerca de duas semanas, horas após receber doses pediátricas do imunizante da Pfizer por meio do Ministério da Saúde.

Uma semana depois, a vacinação da faixa etária foi ampliada com 8 milhões de doses de Coronavac, após aprovação do uso do imunizante pela Anvisa.

A meta do governo estadual é que os municípios vacinem em três semanas todas as 4,3 milhões de crianças entre 5 e 11 anos do estado com a dose inicial. A capacidade da vacinação infantil em São Paulo é de 250 000 crianças por dia, além dos jovens e adultos que já vêm sendo imunizados contra a Covid.

O calendário de vacinação prevê a vacinação de crianças com idade entre 9 e 11 anos de 20 a 30 de janeiro. Entre 31 de janeiro e 10 de fevereiro, a campanha vai priorizar aquelas de 5 a 8 anos. O cronograma completo da vacinação infantil está disponível no site www.vacinaja.sp.gov.br.