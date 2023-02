11 dos 16 clubes do Brasileirão Feminino têm vínculos com casas de apostas

Assim como acontece no futebol masculino, a entrada das casas de apostas nos patrocínios das equipes de futebol feminino ocorre de forma acelerada.

No Campeonato Brasileiro da modalidade, que começa nesta sexta, 11 dos 16 clubes participantes possuem parceria com empresas de apostas. Já no Brasileirão masculino, 19 dos 20 times possuem esse tipo de patrocínio.

A parceria mais recente foi divulgada nesta quinta, com o anúncio do galera.bet no máster da Ferroviária, considerada uma das equipes mais tradicionais da modalidade – já conquistou a Copa Libertadores (2015 e 2020), Campeonato Brasileiro (2014 e 2019), Copa do Brasil (2014) e o Campeonato Paulista (2002, 2004, 2005 e 2013).

“Especificamente no caso do futebol feminino, ainda existe dificuldade na captação de patrocínios. Por isso vejo as casas de apostas colaborando e muito neste momento de crescimento do esporte”, diz Renê Salviano, CEO da Heatmap, empresa de marketing esportivo especializada na captação de patrocínios entre clubes, empresas e atletas.

