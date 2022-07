Diversidade é um desafio para empresas e nós compramos a briga

Sete em cada 10 brasileiros consideram que marcas e empresas devem apoiar temas sobre diversidade, e oito em cada 10 avaliam ser importante o apoio à diversidade entre seus funcionários. Por isso, é cada vez mais importante e urgente que empresas atuem com foco nessa área. Pensando nisso, nesta semana, tive o prazer de lançar uma nova empreitada junto com um time incrível, a iO Diversidade.

A iO conversa diretamente com a demanda da sociedade e vai contribuir com a luta pela equidade e inclusão dentro das empresas. E eu não poderia estar mais bem acompanhado para realizar esse trabalho. Conseguimos reunir profissionais de referência em diversos setores, seja em igualdade racial, neurociência e realidade das favelas.

Além deste colunista, fazem parte do projeto a Anna Karla Pereira, cofundadora da Frente Favela Brasil, coordenadora da Frente Nacional Antirracista, especialista em Gestão Pública e mestra em História; Juliana Faleiro, doutora em Direito Político e Econômico; Silvio Almeida, advogado fundador do Instituto Luiz Gama e professor convidado da Universidade de Columbia; Celso Athayde, CEO da Favela Holding; e Preto Zezé, presidente da CUFA. E o Luiz Gustavo Lo-Buono, publicitário especialista em Neurociências e Psicologia Aplicada pelo Mackenzie, irá dirigir a empresa.

O respeito à diversidade é hoje um imperativo que, se desrespeitado, pode custar muito caro para as empresas. Ir para prática e gerar transformações é um papel de todos nós. Por isso, além de orientar as companhias na adoção de um conjunto plural de iniciativas de inclusão e práticas antidiscriminatórias, queremos ir na raiz do problema com a Escola da Diversidade, que vai capacitar profissionais em relação a habilidades com foco em diversidade e equidade. Esse é o futuro.