“Salões estão ultrapassados”, diz criador do Festival Interlagos

Por muito tempo, o Salão do Automóvel foi o principal evento do calendário da indústria automotiva. Era nele que as novidades eram apresentadas e novos veículos eram lançados. Mas o evento não é realizado desde 2018. A pandemia prejudicou a organização e, depois, as próprias fabricantes reclamaram dos “custos elevados” para participar e passaram a fazer eventos próprios. Nesse tempo, o Festival Interlagos passou a ganhar atenção crescente tanto da indústria quanto da imprensa e dos consumidores. Montadoras passaram a levar suas novidades, e os fãs curtiram a oportunidade de guiar modelos cobiçados no traçado do icônico autódromo.

Em encontro para convidados realizado na noite de terça-feira (1º), Márcio Saldanha, fundador do Festival Interlagos, anunciou a estreia oficial do evento de 2025. E aproveitou a oportunidade para dar alfinetadas. “Muitos me perguntam qual a diferença entre um Salão e o Festival. É como comparar uma televisão de tubo e uma de LED 8K. O salão opera em resolução ultrapassada, enquanto o Festival é uma explosão de experiências”. Saldanha se refere à tentativa da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) de realizar uma nova edição do Salão do Automóvel. Rumores apontam que, se acontecer, será apenas no final de 2025.

Para o ano que vem, Saldanha e o sócio, Eduardo Bernasconi, prometem um evento ainda maior. “Será o maior evento de experiência motor do mundo”, diz Saldanha. A edição dedicada às motos acontecerá entre os dias 28 de maio e 1º de junho, e a edição de carros será na sequência, de 11 a 15 de junho. O formato será semelhante, com um dia e meio dedicado à imprensa e o restante aberto ao público. A meta da dupla é alcançar 200 mil pessoas no de moto (neste ano foram 135 mil) e 150 mil no de automóveis (foram 118.700 em 2024).

A principal novidade é a nova área do Pavilhão, que será inaugurada dentro do Autódromo em março. Será um espaço adicional para expositores, já que o Paddock e o Boulevard, áreas já conhecidas pelo público, estão totalmente vendidas para os mesmos participantes da edição deste ano. A área externa também terá mais atrações, além de uma agenda de shows com três apresentações diárias entre sexta e domingo. O horário foi ampliado e Interlagos ficará aberto até meia noite.

Continua após a publicidade

A venda de ingressos será aberta no dia 23 de março de 2025 tanto para o evento de motos quanto de carros. Os preços começam em R$ 98, para o Street Pass, que dá direito a visitar todas as atrações, com exceção do test drive. O passe com teste de veículos custa R$ 495, e há uma versão VIP, que permite o teste de modelos esportivos. Custará R$ 1.295 para motos e R$ 2.960 para automóveis. Os interessados em visitar todos os dias da feira poderão optar ainda por um passaporte.

A edição de motos deste ano contou com a participação de 16 montadoras (todas as atuantes no país). Foram 35 lançamentos e mais de 12 mil test drives feitos. Na edição de carros, foram 19 montadoras, incluindo o lançamento da Neta no Brasil, e 118 mil participantes. Doze veículos foram lançados no festival, e mais de 8.900 testes realizados.