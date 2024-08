Festival Interlagos 2024: confira seis destaques do evento automotivo

Lançado oficialmente no ano passado, o Festival Interlagos retorna em sua edição para cumprir parte da lacuna deixada pela ausência do antigo Salão do Automóvel. Realizado no autódromo, tornou-se uma importante vitrine para que as montadoras participantes mostrem seus principais lançamentos. A edição deste ano abriu as portas para o público nesta sexta-feira, 9, e há muito para ver. Além de ter mais empresas do que a primeira edição, há três ambientes distintos, com montadoras, fabricantes de equipamentos e outras empresas do setor.

Confira a seguir alguns dos destaques do evento:

Novidades chinesas

Neste ano, cinco montadoras chinesas marcam presença no festival: BYD, GWM e as estreantes Neta, Omoda e Jaecoo. A GWM mostra dois novos modelos. O primeiro é o SUV com pegada off-road Tank 300, jipe híbrido de visual quadradão, previsto para chegar ao mercado no início do próximo ano. E o segundo é o Wey 07, SUV de luxo da linha topo de gama, com previsão para chegar por aqui apenas no segundo semestre de 2025. A empresa mostrou também uma edição limitada do compacto Ora 03 GT feito em parceria com a marca de streetwear Approve. A BYD também mostrou lançamentos confirmados, como o FangChengBao 05, também um SUV de luxo com vocação fora de estrada, e a picape Shark; além de novidades que podem, eventualmente, chegar ao país, como a espaçosa van Denza 09. A Neta fez sua estreia oficial e mostrou os primeiros três modelos que traz ao país: o compacto Aya, o SUV X e o sedã coupê de apelo esportivo GT. As primeiras unidades começam a chegar em outubro.

Edições limitadas

Embora não tenha nenhuma novidade no portfólio, a Ram apresentou duas edições limitadas de modelos já existentes. A Rampage, que acaba de completar um ano no mercado, terá a exclusiva versão Rebel Ignition, na cor laranja com detalhes na mesma cor dentro da cabine. E a gigantesca 2500 Rodeo Edition, que presta homenagem à realização do primeiro rodeio no país e será vendida apenas no Brasil.

Apelo esportivo

A Ford anunciou oficialmente a chegada da divisão Ford Performance ao Brasil. Além de mostrar modelos do portfólio que receberam ajustes esportivos, como o Ford Mustang GT e a F-150, a divisão promete oferecer experiências aos clientes, como “track days” e outros eventos esportivos. A empresa americana também mostrou pela primeira vez por aqui a versão elétrica, F-150 Lightning, que ainda não tem data para chegar ao Brasil.

Superesportivos na pista

Os ingressos mais caros do evento custam quase R$ 3.000 e dão direito a voltas na pista em carros dos sonhos. O line-up inclui Ferrari, Lamborghini, Porsche e Nissan. É preciso escolher apenas um deles, mas a oportunidade de guiar um desses veículos é tão cobiçada que esse tipo de tíquete já está esgotado.

Experiência ao volante

Todas as montadoras participantes levaram diversos modelos para test-drive. É a chance de dirigir no autódromo a bordo de alguns dos carros mais legais à venda no mercado. É a chance, por exemplo, de pilotar o esportivo Seal, da BYD, a a picape Rampage R/T, de apelo esportivo, ou o elétrico EX30, da Volvo, no mais importante circuito brasileiro. É divertido entender como cada carro se comporta e aprender alguns macetes com os instrutores. Há ainda uma arena off-road para testar as capacidades de modelos como a Ford Ranger Raptor e o Jeep Wrangler.

Atrações além dos lançamentos

Além do test-drive na pista e na arena off-road e da oportunidade de ver os lançamentos de perto, o evento conta ainda com shows (Filipe Ret na sexta, Fernando e Sorocaba no sábado), espaço para disputa de habilidades, espaço de drift e simuladores de direção.