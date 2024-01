Quais lançamentos apresentados na CES 2024 vão chegar, de fato, às ruas

A Consumer Electronics Show, ou CES, realizada todos os anos em Las Vegas, é o melhor termômetro de tendências, inovações e lançamentos relacionados à tecnologia. E há alguns anos a indústria automotiva tem participado de forma expressiva do evento, levando prévias de lançamentos aguardados e protótipos ousados que nunca serão comercializados oficialmente.

Entre tantas novidades, fica difícil saber quais realmente chegarão às ruas – e quais ficarão apenas no campo das ideias e dos projetos. Alguns, no entanto, já foram confirmados pelas montadoras.

A startup vietnamita Vinfast é um verdadeiro fenômeno. Fundada em 2017, já tem uma frota relativamente grande de modelos, principalmente SUVs médios, que deve ganhar reforços. A fabricante mostrou o pequeno elétrico VF3, um jipinho com visual clássico, bem quadradão, que chegará ao mercado americano em breve. Além disso, a Vinfast mostrou a VF Wild, picape de aparência ousada. Os dois serão lançados em breve. Por aqui, há indícios de que a empresa vai começar a operar ainda em 2024.

A Honda apresentou dois protótipos bastante futuristas. O Space Hub é um tipo de van de passageiros, com um teto solar verdadeiramente panorâmica. Já o Saloon parece mais um carro saído diretamente do filme Tron, com cabine mais parecida com uma nave espacial, além de linhas aerodinâmicas e um sistema de bateria que deve degradar menos de 10% após 10 anos. Os dois não devem aparecer nas ruas, e as inovações que eles propõem ainda estão longe de ser incorporadas a outros modelos. Mas a fabricante japonesa aproveitou para estrear sua nova identidade visual para carros elétricos – isso sim algo que veremos em breve. E já mostrou que sua aposta para o futuro também está nos veículos eletrificados.

Em parceria com a Razr, maior fabricante de hardware para gamers do mundo, a Lexus apresentou o protótipo RAZER LEXUS TX. O TX é um SUV grande, de luxo, com três fileiras e espaço de sobra para até seis pessoas. A versão mostrada na feira é mais ousada e totalmente customizada para os gamers. As fileiras atrás do motorista foram adaptadas para os jogadores, com bancos especiais e hardware da Razr. Do lado de fora, grafismos especiais e detalhes em verde neon completam a experiência imersiva. Ou seja, esse modelo customizado e gamer, infelizmente, não vai chegar às ruas. Mas o TX já está rodando por aí.

A Mercedes apresentou um visual camuflado para o clássico Classe G, SUV robusto e de grande capacidade offroad que deve finalmente ganhar sua versão elétrica em breve. A decisão da montadora alemã de eletrificar o Classe G não é nova, mas a apresentação do modelo na CES aponta para uma data de lançamento iminente. O protótipo, com uma camuflagem meio digital, em preto e azul, chamou a atenção na feira.

Às vésperas de completar 50 anos, o Golf, da Volkswagen, ganhou uma repaginada sutil no visual na versão GTI, além de integração com o ChatGPT, o polêmico sistema de inteligência artificial. A princípio, a ferramenta vai responder a comandos do carro e a perguntas específicas, mas o objetivo é que ela converse com o condutor no futuro. A nova versão chegará em breve às ruas e deve ser a última à combustão antes da migração para o segmento de elétricos.

