Venda de LPs supera CDs no Reino Unido pela primeira vez em 35 anos

Pela primeira vez em 35 anos o valor gasto em vendas de vinis superaram a de CDs no Reino Unido. As vendas de CDs continuam caindo ano a ano, porém a demanda por LPs continua em alta. Segundo o jornal The Guardian, os números de vinis crescem consistentemente há 15 anos e atingiu 5,5 milhões de unidades neste ano.

O grande responsável pelo aumento das vendas deste ano foi o álbum Midnights, da cantora Taylor Swift, que só no Reino Unido vendeu 80.000 cópias. Em segundo lugar vem o disco Harry’s House, de Harry Styles. Em terceiro está The Car, o novo álbum do Arctic Monkeys.

O álbum Midnights bateu também outro recorde. Com 800.000 cópias vendidas em todo o mundo, ele foi também o primeiro LP a vender mais que o seu equivalente em CD em três décadas. Segundo o site da revista NME, a última vez que um vinil superou a venda do CD foi em 1987. Naquele ano, os discos mais vendidos foram Bad, do Michael Jackson, a trilha sonora do filme Dirty Dancing, e Appetite For Destruction, dos Guns N’ Roses.